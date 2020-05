Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Entwendung von Heck-Kennzeichen zweier PKWs

Hachenburg (ots)

In einem Zeitraum von Dienstag, den 26.05.2020, ab 17.00 Uhr bis Mittwoch, den 27.05.2020, um 06.00 Uhr, wurde an zwei am Friedhof in Hachenburg abgestellten PKWs das jeweils hintere Kennzeichen durch bislang unbekannte Person entwendet.

