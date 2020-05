Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Westerburg

Westerburg (ots)

Am 27.05.2020 wurden in den Morgenstunden Nägel auf dem Mitarbeiterparkplatz der Agentur für Arbeit in Westerburg festgestellt, durch welche mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Nägel müssen im Vorfeld gezielt zwischen die Pflastersteine gesteckt worden sein. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich an die zuständige Polizei in Westerburg zu wenden.

