Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Samstag, den 23.05.20 wurde am Nachmittag auf dem Parkplatzgelände der WW-Bank in Ransbach-Baumbach ein geparkter PKW vermutlich durch einen weißen daneben geparkten Geländewagen beschädigt. Der Verursacher ist flüchtig. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen Tel.: 02624-94020.

