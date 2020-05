Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreister Handydiebstahl aus Telekom Shop

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag, gegen Mittag, betreten zwei junge Männer den Telekom-Shop in Bad Marienberg. Zielstrebig gehen die beiden zu den in der Verkaufsauslage befindlichen Handys. Mutwillig reißen sie den Diebstahlschutz von insgesamt fünf Mobiltelefonen ab, nehmen diese an sich und flüchten sofort wieder aus dem Laden. Die Tathandlung geschieht so schnell, dass selbst der anwesende Verkäufer nicht mehr viel machen kann. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell