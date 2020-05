Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Ems (ots)

In der Zeit vom 21.05.2020 bis zum 24.05.2020, 13.00 Uhr, wurde in Bad Ems, Braubacher Straße, ein abgestellter schwarzer Mercedes beschädigt. Durch einen Unbekannten wurde der hintere Stoßfänger verkratzt und eine starke Delle in den Kofferraumdeckel geschlagen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems unter der Telefonnummer 02603-9700 erbeten.

