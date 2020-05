Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung auf Bahnsteig *Zeugenaufruf*

Dausenau (ots)

Am 23.05.2020 geriet ein bislang unbekanntes Paar gegen 18:15 Uhr in der Regionalbahn von Nassau nach Dausenau zunächst verbal aneinander. Nachdem beide Personen die Bahn in Dausenau verlassen hatten, wurde die Auseinandersetzung jedoch tätlich. Der Vorfall wurde im Nachgang bei der Polizeiinspektion Bad Ems durch einen Fahrgast zur Anzeige gebracht.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und insbes. zu den Beteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

pibadems.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell