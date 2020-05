Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: LKW stößt gegen Verkehrsampel

Diez / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Gegen 09.55 Uhr stieß ein heller LKW, vermutl. 7,5-Tonner mit Kofferaufbau ohne Beschriftung, NR-Kennzeichen für Neuwied, in Diez im Bereich der gesperrten Straße zur Tunnelbaustelle / Bereich REWE, beim Wenden gegen eine Verkehrsampel. Vermutlich hat der Fahrer den Anstoß nicht bemerkt. Hinweise, auch bzgl. eines solchen in Diez unterwegs gewesenen Lieferfahrzeuges, werden an die Polizei Diez, Tel. 06432/6010 oder pidiezwache@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell