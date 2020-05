Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Nassau (ots)

Am 24.05.2020, gegen 14.00 Uhr, befuhren mehrere Motorradfahrer die kurvenreiche Gefällstrecke der B260 aus Richtung Singhofen kommend, in Richtung Nassau. Ausgangs einer Linkskurve kam ein Fahrer, vermutlich infolge eines Fahrfehlers, zu Fall und rutsche nach rechts von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung einem Koblenzer Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

