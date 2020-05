Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Motorradfahrerin

Freilingen (ots)

Eine 52 Jahre alte Motorradfahrerin befuhr gegen 14:32 Uhr die B8 aus Richtung Steinen kommend in Richtung Arnshöfen. Beim Abbiegen von der B8 auf die L304, in der Ortslage Freilingen, touchiert die Kradfahrerin den dort befindlichen Bordstein. Hierdurch verlor die Dame die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Leicht verletzt wurde sie durch die anwesenden Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

