Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Beteiligten in Neuwied - Block

Neuwied (ots)

Am 05.08.2020 wurde gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Engerser Landstraße gemeldet. Nach Befragung der Beteiligten ergab sich folgender Unfallhergang. Die drei PKW befuhren hintereinander die Engerser Landstraße in Richtung Neuwied. Der vorausfahrende PKW setzte den Fahrtrichtungsanzeiger nach links, um zu wenden. Der 54 jährige Fahrer des nachfolgenden PKW bemerkte dies rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der ebenfalls 54 jährige Fahrer des letzte PKW bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Anhänger des mittleren PKW auf. Durch den Aufprall lösten sich beim auffahrenden PKW beide Airbags aus. Der Fahrer wurde dadurch verletzt und in das Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer im mittleren PKW klagte über Nackenschmerzen/ Schwindel und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden PKW´s. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn musste für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

