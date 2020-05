Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Exhibitionist - Zeugenaufruf (29.04.2020)

Singen (ots)

Gegenüber einer 47-jährigen Frau ist ein unbekannter Radfahrer bereits am Mittwoch vergangener Woche gegen 18.00 Uhr als Exhibitionist auf dem Gehweg der Industriestraße zwischen der Einfahrt des Parkplatzes eines Lebensmitteldiscounters und der Einfahrt des Parkplatzes eines Elektrofachgeschäfts aufgetreten. Der Unbekannte, der die Frau zuvor auf einem Liegerad überholt hatte, stand neben einem Gebüsch, sah die 47-Jährige an und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der Polizei liegt von dem Mann folgende Beschreibung vor: ca. 40 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlanke Statur, hatte rotblonde, kurzrasierte Haare und trug eine Brille. Bekleidet war der Mann mit einer Jeans und einem Hemd. Das Liegerad hatte im vorderen Bereich eine auffällige rote Fahne. Personen, denen der Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Kriminialkommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

