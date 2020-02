Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Schulen in Essen und Mülheim erhielten Drohschreiben- Folgemeldung- Polizei beendet Maßnahmen an den Schulen

Essen (ots)

45117 E/ 45468 MH: In Essen und Mülheim gingen am heutigen Dienstagmorgen (11. Februar 2020) an mehreren Schulen Schreiben ein. Darin drohen Unbekannte und fordern im Gegenzug Geld. -Eine Pressemeldung erfolgte am heutigen Vormittag.- Die polizeiliche Einschätzung hinsichtlich der Ernsthaftigkeit hat sich bestätigt, so dass wir die Maßnahmen an den Schulen eingestellt haben. An keinem der uns bekannten Objekte konnten Hinweise festgestellt werden, die das Drohszenario unterstützt hätten. Der Schwerpunkt der weiteren Ermittlungen liegt jetzt im Bereich der Strafverfolgung. Kriminalbeamte versuchen, den oder die noch unbekannten Absender der Drohschreiben zu ermitteln. Sollte dies erfolgreich verlaufen, könnte den Täter, aufgrund des vorliegenden Straftatbestandes, eine mehrjährige Haftstrafe erwarten. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Essener Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201- 8290 entgegen./Peke

