Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Schulen in Essen und Mülheim erhielten Drohschreiben- Polizei geht bislang nicht von einer ernstzunehmenden Bedrohung aus

Essen (ots)

45117 E/ 45468 MH: In Essen und Mülheim gingen am heutigen Dienstagmorgen (11. Februar 2020) an mehreren Schulen Schreiben ein. Darin drohen Unbekannte und fordern im Gegenzug Geld. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Sachstand ist jedoch von keiner ernsthaften Bedrohung auszugehen. Die Einsatzleitstelle in Essen schickte Beamte zu den betroffenen Schulen, die dort mit den Schulleitungen die weiteren Maßnahmen absprechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen./ Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell