Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen nach Unfall auf Kreuzung Burggrafenstraße/Frillendorfer Straße gesucht

Essen (ots)

45139 E.-Ostviertel: Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 8. Februar, auf der Kreuzung Burggrafenstraße/Frillendorfer Straße wurde ein 35-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt. Gegen 7 Uhr fuhr der 35-Jährige über die Frillendorfer Straße stadtauswärts, als er an der Kreuzung mit der Burggrafenstraße an einer roten Ampel halten musste. Als die Ampel nach seinen Angaben Grün zeigte, fuhr er los und kollidierte mit dem Audi eines 22-Jährigen, der auf der Burggrafenstraße in Richtung Herzogstraße unterwegs war. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und eventuell Angaben zur Ampelschaltung machen können. Vor allem der Fahrer eines Wagens, der neben dem 35-jährigen Audi-Fahrer an der Ampel stand, wird geben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden. /bw

