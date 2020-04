Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher unterwegs +++ Kita-Einbruch misslingt +++ Zielrichtung Katalysator

Friedberg (ots)

>Bad Vilbel: Einbrecher unterwegs

Wie der Polizei am gestrigen Sonntag bekannt wurde, waren Einbrecher offenbar bereits zwischen Dienstag (21. April) und Freitag (24. April) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Weinberg" eingestiegen. Was entwendet wurde, ist derzeit unklar. Mögliche Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der genannten Straße beobachten konnten, melden sich bitte bei der Kripo Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Rosbach: Kita-Einbruch misslingt

Straftäter versuchten zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 15 Uhr in den Kindergarten in der Junkergasse in Rodheim einzubrechen, scheiterten jedoch an der Eingangstür. Sie hinterließen dabei einen Schaden von etwa 200 Euro an dieser. Mögliche Zeugen werden gebeten, ich telefonisch bei der Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010 zu melden.

+++

>Karben: Zielrichtung Katalysator

Nachdem Straftäter am vergangenen Donnerstag (23. April) auf das Gelände eines Autohofes in der Straße "Am Spitzacker" gelangt waren und dort dann an insgesamt sechs Fahrzeugen die Katalysatoren ausbauten, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.

Wer kann Hinweise auf die bislang unbekannten Täter oder bezüglich des Verbleibs der bezeichneten Fahrzeugteile geben? Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Vilbel, Tel: 06101/54600.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell