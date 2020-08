Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Elfjähriger bei Unfall verletzt, Unfall mit schwer verletzter Person; Herrenberg: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Elfjähriger bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein elf Jahre alter Junge, der am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Calwer Straße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt war. Der Junge befuhr den Gehweg der Calwer Straße, allerdings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich mit der Paul-Zweigart-Straße wollte er diese überqueren, hielt hierzu vermutlich jedoch nicht an. Ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der von der Paul-Zweigart-Straße nach rechts in die Calwer Straße abbiegen wollte, konnte nicht mehr reagieren und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem PKW. Es entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro.

Sindelfingen. Unfall mit einer schwer verletzten Person

Eine schwer verletzte Person und einen Sachschaden von rund 3.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag kurz nach 18.00 Uhr in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen ereignete. Eine 56 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte die Eschenbrünnlestraße zunächst verlassen und bei "grün" nach rechts in die Schwertstraße abbiegen. Im weiteren Verlauf entschied sie sich doch weiter geradeaus zu fahren und auf der Eschenbrünnlestraße zu bleiben. Vermutlich übersah sie hierbei, dass die Ampel der Geradeausspur allerdings "rot" zeigte. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 23 Jahre alten Moped-Fahrer, der bei "grün" von der Eschenbrünnlestraße kommend nach links in die Schwertstraße abbiegen wollte. Der 23-Jährige überschlug sich und stürzte auf den Asphalt. Er wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Herrenberg: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 19.10 Uhr einen Unfall in der Horber Straße Höhe der Einmündung zur Alzentalstraße beobachtet haben. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker war vom Reinhold-Schick-Platz kommend in der Horber Straße unterwegs und wollte nach links in die Alzentalstraße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich eine ihm in der Horber Straße entgegenkommende 69 Jahre alte Radfahrerin. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß, worauf die Frau stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt indes fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Er dürfte in einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell