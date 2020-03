Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in leerstehende Wohnung - Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Woche vom 22.03. - 29.03.2020 vergeblich, in eine Hemsbacher Wohnung einzubrechen. Der Wohnungsinhaber bemerkte die Aufbruchspuren an der Wohnungstür, als er zwecks Renovierungsarbeiten seine seit einer Woche leerstehende Wohnung aufsuchen wollte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell