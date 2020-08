Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Betrunkener erschrickt Jugendliche (18.08.2020)

Allensbach (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, einem 21-Jährigen und einem 53-jährigen Security-Mitarbeiter, wurde die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01.00 Uhr auf den Campingplatz Allensbach gerufen. Nach Angaben des Campingplatz-Betreibers soll der 21-Jährige im Vorfeld versucht haben, in ein fremdes Zelt einzusteigen, in welchem zwei Jugendliche schliefen. Aufgrund des Eindringversuches wachten die Mädchen auf, erschraken und fingen an zu schreien, woraufhin der 53-jährige Sicherheitsmann des Campingplatzes auf die Situation aufmerksam wurde. Der 21-Jährige reagierte auf Ansprache verbal äußerst aggressiv und ging auf den Security-Mitarbeiter los. Nach einem kurzen Handgemenge setzte der 53-Jährige Pfefferspray ein. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei legte dem nach wie vor aggressiven Mann die Handschließen an und eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen des jungen Mannes. Aufgrund des weiterhin verbal aggressiven und unkooperativen Verhaltens während der gesamten Maßnahmen wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,5 Promille. Die restliche Nacht durfte der Mann nach einer ärztlichen Untersuchung in einer Gewahrsamszelle des Reviers verbringen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

