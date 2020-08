Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Unfall beim Rückwärtsfahren (17.08.2020)

Singen (ots)

Sachschaden von über 8.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr in der Hadwigstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr in Richtung Erzbergerstraße, als er plötzlich zurücksetzte und den Toyota einer nachfolgenden 56-jährigen Frau übersah. Diese hatte zuvor ihr Auto angehalten und versucht durch mehrmaliges Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Durch die Kollision wurde der Toyota erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell