Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Luisenstraße entwendete ein Unbekannter am Mittwochmittag eine Handtasche aus einem Fahrradkorb. Eine 43-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Liebigstraße unterwegs, als sie ein klapperndes Geräusch hörte. Sie drehte sich daraufhin um, bemerkte hinter sich ein weiteres Fahrrad und setzte ihre Fahrt zunächst fort. Kurz darauf stoppte die Frau und stellte fest, dass ihre Handtasche aus dem Korb gestohlen worden war und der Radfahrer sich in unbekannte Richtung entfernt hatte. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen. Ferner warnen die Ermittler vor dieser Masche. Legen Sie Ihre Wertsachen nicht griffbereit in den Fahrradkorb. Während Sie mit dem Rad unterwegs sind und den Blick nach vorne haben, nehmen die Täter Ihre Wertsachen aus dem Korb. Häufig bemerken Sie die Tat nicht, sondern erst später das Fehlen der Gegenstände.

Wenn Sie Ihre Tasche oder andere Dinge im Korb ablegen, dann sichern Sie diese extra. Nutzen Sie zum Beispiel abschließbare Gefäße oder Spanngurte, um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen. Eine Möglichkeit ist ein Fahrradkorb mit Abdeckung am Lenker. So haben Sie die Sachen im Blick und keiner kann einen günstigen Moment ausnutzen und schnell zugreifen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell