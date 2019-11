Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Kleinbagger - Polizei ermittelt

Meerbusch (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (31.11.) und Montag (04.11.) entwendeten Unbekannte, von einem Baustellengelände in Osterath an der Meerbuscher Straße, in Höhe der dortigen Apotheke, einen schwarz / gelben Minibagger. Es handelt sich um eine Maschine des Herstellers Yanmar, Typ SV18. Die Arbeitsmaschine ist vermutlich mit einem LKW oder ähnlichem Fahrzeug abtransportiert worden.

Wem im Bereich der Meerbuscher Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

