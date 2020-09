Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Katalysator gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte in der Jahnstraße einen Katalysator. Die Diebe machten sich zwischen 19 Uhr (Montag) und 06.45 Uhr (Dienstag) in Höhe des Jahnplatzes an einem blauen Opel zu schaffen, bauten den Katalysator aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3203.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell