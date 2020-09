Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Diebstahl aus Rohbau

Alfhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es an der Gosestraße, auf dem Abschnitt parallel zur Bundesstraße 68, zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zunächst über einen Schuppen Zugang zum Gebäude. Anschließend wurde gewaltsam eine Gipskartonplatte aus einer Wand gebrochen und so Zugang zu den zukünftigen Wohnräumen erlangt. Dort wurde ein tragbarer Stromerzeuger entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell