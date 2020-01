Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unvermittelt angegriffen

Gaggenau (ots)

Ein Jugendlicher soll am frühen Mittwochabend in der Bahnhofspassage von mehreren etwa Gleichaltrigen attackiert worden sein. Seinen Angaben nach war er gegen 19.40 Uhr in Begleitung zweier Freundinnen spazieren, als er aus einer Gruppe von etwa sechs jungen Männern heraus getreten und anschließend bis zu einem nahegelegenen Schnellimbiss verfolgt worden sein soll. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegengenommen.

/hy

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell