Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Magstadt (2)

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Audi, der zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 10:30 Uhr in der Marienstraße in Magstadt auf einem kleinen Parkplatz abgestellt war. An der Heckstoßstange entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte suchte anschließend das Weite. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

Magstadt: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Montag 10:30 Uhr ereignete sich in der Moltkestraße in Magstadt eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. In Richtung der Brauereistraße war ein VW Passat in der Moltkestraße am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Heckstoßstange und die Mitfahrertür der Fahrerseite des geparkten Wagens und fuhr im Anschluss davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

