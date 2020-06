Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Bremsscheibe beschädigt VW; Renningen: Kofferraumdeckel beschädigt Audi

Ludwigsburg (ots)

BAB 8/Leonberg: Bremsscheibe beschädigt VW

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Montag gegen 10.15 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 8 kurz vor dem Leonberger Dreieck, zu dem die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, noch Zeugen sucht. Eine 49 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Stuttgart unterwegs, als plötzlich ein Gegenstand gegen die Windschutzscheibe flog und diese beschädigte. Die 49-Jährige hielt hierauf auf dem Standstreifen an und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten bei einer Absuche des näheren Bereiches eine Bremsscheibe, die aufgrund ihrer Größe von einem LKW stammen könnte. Vermutlich handelt es sich hierbei um den Gegenstand, der die Windschutzscheibe beschädigte. Ob ein LKW die Scheibe aufgrund ihres maroden Zustands verlor oder es sich hierbei um Ladung handelt, die nicht ausreichend gesichert war, steht derzeit nicht fest.

Renningen: Kofferraumdeckel beschädigt Audi

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Renningen und Leonberg einen Unfall beobachten konnten. Eine 51 Jahre alte Audi-Lenkerin war zunächst von der Leonberger Straße in Renningen nach links auf die B 295 abgebogen. Vor ihr befand sich ein weißer Kleinwagen, der ebenfalls auf die Bundesstraße abgebogen war. Beim Beschleunigen verlor der Kleinwagen den Kofferraumdeckel, der dann gegen den Audi der 51-Jährigen prallte und dort einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ. Der Unbekannte im Kleinwagen, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Opel handelte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Leonberg fort. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrer des Kleinwagens sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell