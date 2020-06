POL-LB: Weil der Stadt: Unfall im Kreisverkehr

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 53-jähriger Autofahrer, der am Samstagabend gegen 21:35 Uhr mit seinem VW auf der B 295 zwischen Leonberg und Simmozheim unterwegs war. Vor einem Kreisverkehr bremste er zunächst ab, beschleunigte dann aber wieder. In der Folge fuhr er über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. An seinem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der entstandene Fremdschaden ist mit ca. 500 Euro vergleichsweise gering. An der Unfallstelle stellten Polizeibeamte bei dem 53-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des 53-Jährigen wurde von der Polizei einbehalten.

