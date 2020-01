Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Lettischer Fernbusreisender mit fast drei Promille hat Haschisch im Gepäck und wird mit fünf Haftbefehlen gesucht

Leupoldsgrün - Lipperts / BAB 9 (ots)

Einen mit fünf Haftbefehlen gesuchten lettischen Staatsangehörigen haben die Fahnder vom Bundespolizeirevier Hof am Donnerstag (16. Januar) an der BAB 9 im Parkplatz Lipperts festgenommen. Der 33-Jährige befand sich in einem internationalen Fernreisebus. Er kam laut eigenen Angaben aus Rotterdam und wollte nach Nürnberg. Nach dem mit fast drei Promille unter deutlichem Alkoholeinfluss stehenden Gesuchten ließen die Staatsanwaltschaften Oldenburg und Münster wegen verschiedenen Eigentumsdelikten und Trunkenheit im Verkehr suchen. Es handelte sich um drei Untersuchungshaftbefehle und zwei Vollstreckungshaftbefehle die insgesamt über 4000 Euro Geldstrafe forderten. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Beamten 3,1 Gramm Haschisch in einer Druckverschlusstüte.

Nachdem der Mann aus Riga seinen Rausch ausgeschlafen hatte, organisierten die Bundespolizisten die Vorführung beim Untersuchungshaftrichter und lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt ein. Die Straftat gemäß dem Betäubungsmittelgesetz bearbeitet die Bayerische Landespolizei.

