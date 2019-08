Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt nach versuchtem Raub in einer Wohnung

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Am Montagmorgen, 05.08.2019, kam es zu einem versuchten Raub in einer Wohnung an der Heckstraße. Einer der unbekannten Räuber schoss auf der anschließenden Flucht mit einer scharfen Schusswaffe in Richtung eines Verfolgers. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld nahm die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und wegen versuchten schweren Raubes auf und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10.53 Uhr klingelten zwei unbekannte Personen an der Haustür eines 31-jährigen Mannes an der Heckstraße. Da einer der beiden Männer mit der Oberbekleidung eines Paketdienstes bekleidet war und ein Paket bei sich hatte, öffnete der 31-Jährige die Tür. Die beiden Unbekannten versuchten, ins Haus zu gelangen. Dabei zogen sie Schusswaffen aus dem Hosenbund. Dem 31-Jährigen gelang es jedoch unter Zuhilfenahme eines Messers, die Männer aus dem Hausflur zu drängen. Bei dem Gerangel erlitt der Bielefelder leichte Kratzverletzungen. Aufgrund der Gesamtumstände der Tat wird derzeit von einem Raubdelikt ausgegangen. Was die Täter rauben wollten, ist bislang unbekannt.

Die beiden mutmaßlichen Räuber flüchteten anschließend. Einer der Männer entfernte sich zu Fuß über die Liebigstraße in Richtung Petristraße. Der andere Täter in der Bekleidung eines Paketdienstes wurde von einem 49-jährigen Passanten, der auf der Heckstraße auf den Flüchtenden aufmerksam wurde, verfolgt. Dabei gab der Täter noch auf der Heckstraße nach bisherigen Erkenntnissen drei Schüsse aus einer Schusswaffe in Richtung des 49-Jährigen ab und flüchtete dann in Richtung Bleichstraße/ Feldstraße. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde anschließend im Bereich der Heckstraße ein Projektil einer Schusswaffe aufgefunden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Das Polizeipräsidium Bielefeld richtete unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Jürgen Heinz die 7-köpfige Mordkommission "Heck" ein.

Möglicherweise entfernten sich die Täter nach der Flucht zu Fuß aus dem Bereich Feldstraße mit einem Fluchtfahrzeug. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich Heckstraße/ Bleichstraße/ Liebigstraße/ Petristraße/ Feldstraße gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei, KK 11, unter Tel. 0521/545-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell