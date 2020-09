Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Gelsenkirchen (ots)

Vier Verletzte und rund 3000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen, 8. September, auf der Kreuzung Turfstraße/Johannastraße in Horst. Gegen 7.20 Uhr wartete ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Sprinter im Kreuzungsbereich vor einer roten Ampel. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer fuhr mit seinem Fiesta auf den Transporter auf. Der 69-Jährige sowie seine fünfjährige Mitfahrerin und der 47-Jährige sowie sein 61-jähriger Beifahrer wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Alle Verletzten wohnen in Gelsenkirchen. Ein Abschlepper lud den stark beschädigten Ford auf.

