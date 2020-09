Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bricht in Gartenlaube ein - Fotofahndung

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: In der Nacht vom 27. auf den 28. März diesen Jahres brach ein unbekannter Mann gegen 3:09 Uhr in eine Gartenlaube an der II. Schichtstraße ein und stahl Werkzeugkoffer.

Der unbekannte Tatverdächtige war zuvor wahrscheinlich über ein Garagendach oder ein Tor in den Garten eines 43-jährigen Esseners gelangt. Zunächst hatte er Zigaretten von einem Tisch entwendet, bevor er zur Gartenlaube ging. Dort entwendete er mehrere Werkzeugkoffer, bevor er mit seinem Fahrrad floh.

Bei der Tat wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach dem Mann und fragt: Wer kennt den Unbekannten und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Der Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat sehr kurze blonde Haare und war mit einer blauen Winterjacke (weiße Streifen im Bereich der Ärmel) sowie einer schwarzen Hose, weißen Sneakern und Gartenhandschuhen bekleidet.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell