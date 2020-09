Polizei Essen

POL-E: Essen: Streit zwischen zwei Männer endet mit Stichverletzung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E-Bochold: Am Mittwochabend (2. September) gegen 21:50 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei Kenntnis von einem Streit auf dem Erdweg, der mit einer Stichverletzung endete. Eine Person sei flüchtig. Ein Streifenteam begab sich umgehend zum Einsatzort und versorgte den Verletzten, andere Streifenwagen fahndeten nach dem Flüchtigen. Der 16-jährige Verletzte und sein gleichaltriger Freund waren zusammen auf dem Erdweg unterwegs, als es aus bislang ungeklärten Grund zu einem Streit zwischen dem 16-jährigen Essener und dem Unbekannten kam. Infolgedessen warf der Essener ein Fahrrad in Richtung des Mannes, der wiederum ein Messer zückte und auf den 16-Jährigen einstach. Der 16-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Unterarm. Die Polizei alarmierte einen Rettungswagen, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Dort wurde er ambulant behandelt. Eine Fahndung nach einem möglichen Tatverdächtigen verlief negativ. Der Unbekannte ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, zirka 170 cm groß und vermutlich Südländer. Er trug eine schwarze Cappie sowie eine dunkelblaue Jogginghose mit weißem Strich an der Seite. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 33 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

