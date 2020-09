Polizei Essen

POL-E: Essen: Angebliche "Reinigungskräfte" verschaffen sich Zugang zur Wohnung und entwenden Geldkassette - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45357 E.-Gerschede: Es klingelte am Mittwochnachmittag (2. September) gegen 15:10 Uhr an der Wohnungstür eines 58-Jährigen am Reuenberg. Zwei Frauen stellten sich dem Mann als angebliche Reinigungskräfte vor und boten ihre Dienstleistungen an. Der nichts Böses ahnende 58-Jährige bat die beiden Frauen zu einem Gespräch in die Wohnung. Während des Gespräches bewegte sich eine der Frauen in der Wohnung, um sich umzuschauen und entsprechend die Dienstleistung in der Wohnung zu konkretisieren. Nachdem sich die angeblichen Reinigungskräfte verabschiedet hatten, stellte der Bewohner fest, dass in seinem Schlafzimmer die Geldkassette gefunden und aufgebrochen worden war. Das darin befindliche Bargeld im vierstelligen Bereich war verschwunden. Womöglich nutzen die Betrügerinnen einen Schraubendreher, um die Geldkassette zu öffnen. Die beiden Frauen werden mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Eine der Frauen sei zirka 25 Jahre alt, die andere etwa 37 Jahre alt und hörte auf den Namen "Martina". Die Polizei sucht nach Zeugen, denen zwei verdächtige Frauen - die vermutlich für Reinigungskräfte entsprechende Kleidung trugen - aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

