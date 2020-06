POL-RT: Unfall; Mann in Gewahrsam genommen; Kupferdiebe unterwegs

Polizeipräsidium Reutlingen

Gomadingen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Skoda gegen 7.15 Uhr die L 230 von Steingebronn herkommend in Richtung Münsingen. Kurz nach der Einmündung der L 247 kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 60 Jahre alten Mannes. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch der 3er BMW einer 33-Jährigen leicht beschädigt. Der Golf-Lenker musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beträgt etwa 11.000 Euro. Der Skoda und der VW mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): 25-Jähriger in Gewahrsam genommen

Wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 25-Jährigen, der am Montagvormittag beim Landratsamt Esslingen von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Mitarbeiter der Behörde hatte kurz vor zehn Uhr über Notruf die Polizei alarmiert, nachdem es offenbar mit dem Mann im Bereich des Ausgabefensters für Sozialleistungen für Asylbewerber zu einem Disput gekommen war. Obwohl dem Mann schon in der vergangenen Woche seine ihm zustehenden Leistungen ausbezahlt worden waren, verlangte er abermals Geld, was ihm verweigert wurde. In der Folge beleidigte der junge Mann die Mitarbeiter und weigerte sich, den Bereich zu verlassen. Auch einem von den eingetroffenen Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Stattdessen spuckte er gegen die Fassade des Gebäudes und zielgerichtet auch in das Ausgabefenster. Außerdem bedrohte der 25-Jährige einen Polizeibeamten mit dem Tod und sprach davon, die Dienstwaffe eines Beamten entreißen und damit um sich schießen zu wollen. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei kam auch ein Schlagstock zum Einsatz. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen befindet er sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (ak)

Albstadt (ZAK): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Kupferdiebe haben sich im Laufe des Wochenendes auf dem Gelände des Bauhofs von Albstadt zu schaffen gemacht. In der Zeit von Freitag, neun Uhr, bis Montag, elf Uhr, drangen die Unbekannten über mehrere aufgeschnittene Maschendrahtzäune auf das Anwesen in der Straße Unter dem Malesfelsen. Dort öffneten sie gewaltsam eine Lagerhalle, aus der die Täter mehrere hundert Meter verschiedenster Kupferkabel mitgehen ließen. Die Kabel mussten sie teilweise von Kabeltrommeln abschneiden oder nahmen sie samt Trommel beziehungsweise auf einer gelagerten Palette mit. Das Diebesgut transportierten die Täter anschließend zu einem nahegelegenen Feldweg, wo sie es in ein bereitgestelltes Fahrzeug verstauten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Der Wert des Kupfers dürfte knapp 3.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Albstadt bittet unter Telefon 07432/955-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Diebesguts. (ms)

