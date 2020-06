Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dieb von Zeugen verfolgt, Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt, Mehrere Unfälle, Mit Pkw Treppen runtergefahren, Kinder belästigt, Einbruch, Randale

Pfullingen (RT): Mutmaßlichen Tankstellendieb verfolgt und festgehalten

Einen 26-Jährigen, der im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Marktstraße am späten Sonntagabend einen Diebstahl begangen hat, haben zwei Zeugen am Sonntagnacht verfolgt, gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Kurz vor 23 Uhr betrat der Verdächtige den Verkaufsraum, nahm zwei Feuerzeuge aus einem Regal und flüchtete zu Fuß in Richtung Zeilstraße. Zwei im Laden befindliche, 24 und 60 Jahre alte Männer nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf und holten den 26-Jährigen, der sein Diebesgut zwischenzeitlich weggeworfen hatte, auf einem Firmengelände an der Ecke Kunstmühlestraße ein. Dort kam es zu einem Gerangel zwischen den drei Männern, in dessen Folge der mutmaßliche Dieb von dem 60-Jährigen festgehalten wurde, während der 24-Jährige einen Notruf absetzte. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Die beiden Zeugen, die bei dem Gerangel leicht verletzt worden waren, wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Esslingen (ES): In die Leitplanke geschleudert

Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 22-jähriger BMW-Lenker am Sonntagnachmittag auf regennasser Fahrbahn heftig gegen die Leitplanke geprallt. Der junge Mann befuhr kurz nach 16 Uhr von der Sirnauer Brücke herkommend die Auffahrt zur B 10 in Richtung Göppingen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen BMW 1er, geriet ins Schleudern und krachte anschließend rechts in eine Leitplanke. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Das Fahrzeug des unverletzt gebliebenen 22-Jährigen musste abgeschleppt werden. (rn)

Plochingen (ES): In Bildungszentrum eingebrochen

In das Gebäude eines Bildungszentrums im Carl-Orff-Weg ist ein Unbekannter vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen. Über das Einschlagen einer verglasten Tür verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Komplex. Im Inneren brach er einen Snackautomaten auf und entwendete dessen Inhalt. Außerdem beschädigte der Unbekannte diverse Einrichtungsgegenstände. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Auf Tankstellenareal randaliert

Unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 31-Jährigen, der in der Nacht zum Montag in der Oberboihinger Straße randaliert hat. Gegen zwei Uhr zerstörte der offenbar alkoholisierte Mann im Verkaufsraum einer Tankstelle zwei Getränkeflaschen und entwendete einen Kanister mit Kraftstoffzusatz sowie einen Feuerlöscher. Beides warf er anschließend auf die Fahrbahn der Oberboihinger Straße. Nachdem er wieder auf das Tankstellenareal zurückgekehrt war, goss er eine kleinere Menge Benzin aus einem Zapfhahn auf den Boden und flüchtete. Der 31-Jährige konnte von zwischenzeitlich alarmierten Beamten noch in der Oberboihinger Straße festgestellt werden. Bei der anschließenden Festnahme wehrte er sich heftig und musste von den Beamten überwältigt werden, bevor ihm Handschließen angelegt werden konnten. Außerdem beleidigte er die Beamten. Der Verdächtige wurde leicht verletzt. Nach ambulanter ärztlicher Behandlung verbrachte er die restliche Nacht zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung. (rn)

Filderstadt (ES): Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 54 Jahre alter Radfahrer hat am Sonntag in Bonlanden einen Unfall verursacht, weil er ein entgegenkommendes Auto übersehen hatte. Gegen 13.30 Uhr radelte der 54-Jährige mit einem Mountainbike die Straße Sonnenhalde in Richtung Unterdorfstraße entlang. Als er an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren wollte, übersah er den entgegenkommenden Mercedes SLK einer 55-Jährigen. Trotz sofortiger Bremsung wurde der Radfahrer von dem Auto erfasst, über die Motorhaube an den rechten Seitenrand geschleudert und leicht verletzt. Dabei wurde auch ein geparkter BMW beschädigt. Der Schaden an den beiden Autos und dem Mountainbike beträgt rund 8.000 Euro. Der Verletzte benötigte keinen Rettungsdienst. (hs)

Nürtingen (ES): Kinder möglicherweise sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Zwei elfjährige Jungs sind am Samstagnachmittag in Neckarhausen möglicherweise sexuell belästigt worden. Die Kinder befanden sich gegen 17.15 Uhr im Eingangsbereich der Beutwanghalle. Ein bislang unbekannter Mann soll die Buben angesprochen und in ein Gespräch verwickelt haben. Hierbei soll er sie gestreichelt und einen der beiden auf die Wange geküsst haben. Am Abend erzählte einer der Elfjährigen seinen Eltern von dem Vorfall, die im Laufe des Sonntags die Polizei verständigten. Der Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat eine sportliche Figur, zudem braune, kurze, leicht graumelierte Haare und eine auffallend gebräunte Haut. Der Unbekannte trug weiße Sportschuhe, eine Jeans sowie ein blaues Sportoberteil mit weißen Streifen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07022/9224-0 an das Polizeirevier Nürtingen erbeten. (ms)

Ostfildern (ES): Zahlreiche Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen (Zeugenaufruf)

Mehr als 25 Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag in Nellingen zum Teil erheblich beschädigt worden. Die ersten drei Geschädigten meldeten sich am frühen Morgen, gegen zwei Uhr, da sie nach einem Gaststättenbesuch Kratzer und zerstochene Reifen an ihren Pkw festgestellt hatten. In der Nacht und im Laufe des Sonntags wurden weitere beschädigte Fahrzeuge entdeckt beziehungsweise deren Besitzer meldeten sich bei der Polizei. Sie standen im Bereich Wilhelmstraße, Riegelstraße und Wettenhartstraße sowie der Straße Neue Wiese. Der Sachschaden lässt sich noch nicht abschätzen, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/341698300 um Zeugenhinweise. (ms)

Wernau (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten, als er einem Pkw-Lenker die Vorfahrt genommen hat. Der 56-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 6.10 Uhr die Plochinger Straße. An der Einmündung Raitenstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Leon eines 31 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß zog sich der Radler leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 1.600 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Pkw Treppe hinuntergefahren

Einen kuriosen Verkehrsunfall hat ein betrunkener Pkw-Lenker in der Nacht zum Sonntag in Tübingen verursacht. Der 32-Jährige war um 2.30 Uhr mit einem Opel Meriva zunächst von der Gmelinstraße nach rechts in die Hölderlinstraße abgebogen. Unmittelbar nach der Einmündung bog er nach links ab, überquerte den Gehweg und fuhr die Treppe zum Hof der Neuen Aula der Universität hinunter. Eine Zeugin beobachtete kurz darauf, wie der Fahrer mit Hilfe weiterer Personen das Auto die vierstufige Treppe hinaufwuchten wollte. Sie hatten dazu Metallgitter einer nahegelegenen Baustelle geholt. Die von der Zeugin verständigten Polizeibeamten stellten bei einer Überprüfung des 32-Jährigen fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Opel wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Albstadt (ZAK): Schadenträchtiger Auffahrunfall

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro sind nach derzeitigen Erkenntnissen die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der L 448 ereignet hat. Gegen 18.45 Uhr war ein 31-Jähriger mit einem ordnungsgemäß gesicherten, sechsjährigen Kind aus Albstadt kommend in Richtung Bitz auf der Landesstraße unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Stählernes Männlein krachte er mit seinem Renault Megane mit offenbar hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden 34-Jährigen, der mit seinem Skoda Oktavia nach links abbiegen wollte und dazu aufgrund Gegenverkehrs zunächst gebremst hatte. Der 31-Jährige musste mit schweren, die anderen Unfallbeteiligten mussten mit leichten Verletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Befreiung eines Hundes, der bei der Kollision im Kofferraum des Skoda eingeklemmt worden war, war die Feuerwehr Albstadt angerückt. Die Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten Vierbeiner, der anschließend vom Tiernotdienst in eine Tierklinik transportiert wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Die L 448 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt. (rn)

