Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bernkastel-Kues warnt vor betrügerischen Anrufen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2020 meldeten sich im Laufe des Tages mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Verbandsgemeindegebiet bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, nachdem sie merkwürdige Telefonanrufe erhalten hatten. In allen Fällen wurden sie von einer männlichen Stimme in akzentfreiem Deutsch zu vorhandenem Bargeld und/oder ihren Vermögensverhältnissen auf Spar- und Girokonten abgefragt. Zum Glück reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten zeitnah die Gespräche. Es handelt sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche. Die Polizei rät in solchen Fällen, keinesfalls Daten am Telefon anzugeben, die Telefonate umgehend zu beenden und die Polizei zu informieren.

