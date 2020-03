Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 12.03.2020

Daun (ots)

Ereignis: Versuchter Einbruch in Kosmetik Studio

Ort: Hillesheim, Graf-Mirbach-Platz

Zeit: 10.03.2020, 20.00 Uhr bis 11.03.2020, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in die Räumlichkeit eines Geschäftes einzudringen. Offensichtlich konnte die gut gesicherte Eingangstür jedoch nicht überwunden werden, wodurch der oder die Täter vom weiteren Vorgehen abließen. Es entstand erkennbar lediglich Sachschaden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

Ort: Oberbettingen, K 47

Zeit: 11.03.2020, 15.05 Uhr

Eine 41- Jährige sowie ein 54 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein befuhren die K 47 in Richtung Oberbettingen. Die Frau beabsichtigte im Streckenverlauf nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Zur gleichen Zeit hatte der Mann zum Überholen angesetzt. Beide PKW stießen zusammen, als sie sich in ungefähr gleicher Höhe befanden. Der 67 Jahre alte Beifahrer der Autofahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den PKW entstand jeweils Sachschaden.

