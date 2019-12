Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

Heilbronn (ots)

B290/Bad Mergentheim: VW Caddy gesucht

Für einen 44-Jährigen aus Lauda-Königshofen endete eine Autofahrt am späten Montagabend im Grünstreifen. Der Mann war in seinem VW Polo auf der B290 zwischen Herbsthausen und Bad Mergentheim unterwegs, als der Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters unvermittelt zum Überholen ansetzte. Der Polo-Fahrer konnte einen frontalen Crash nur dadurch verhindern, dass er nach rechts in den Grünstreifen auswich. Allerdings kollidierte er dabei mit einem Leitpfosten, durch den ein Schaden von etwa 2.000 Euro am Wagen entstand. Beim Überholerfahrzeug soll es sich um einen weißen VW Caddy mit Bad Mergentheimer Kennzeichen handeln. Außerdem befinde sich am Heck eine grüne Aufschrift, die mit dem Buchstaben "M" beginnt. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Parkplatz des Polizeireviers wird zum Tatort

Direkt vor dem Polizeirevier Bad Mergentheim wurde am Montag das Fahrzeug einer 44-Jährigen beschädigt. Die Frau hatte ihren Nissan in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Schloß" geparkt. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang Unbekannter den Wagen. Doch anstatt den Vorfall zu melden und seine Personalien zu hinterlegen, ließ der unbekannte Fahrer jedoch nur einen Kratzer, grün/blaue Lackspuren und einen Schaden von circa 2.000 Euro zurück. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Unfallfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 mit dem Revier in Bad Mergentheim in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Betrunken und kein Führerschein

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend einen Sportwagen in Lauda-Königshofen. Der Porsche war wegen zahlreicher alkoholischer Getränke im Kofferraum aufgefallen. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Die Fahrt wäre für den 56-Jährigen zu diesem Zeitpunkt ohnenhin beendet gewesen, der Mann wird nun allerdings länger zu Fuß unterwegs sein als ursprünglich angenommen. Einen Führerschein hatte der Mann nämlich keinen mehr, der war ihm bereits zuvor entzogen worden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell