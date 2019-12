Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Übermüdet am Steuer - Unfall

Offensichtlich total übermüdet setzte sich eine 79-jährige Frau am Samstagnachmittag ans Steuer ihres VW-Golfs und fuhr von Buchen in Richtung Langenelz. Vermutlich aufgrund ihrer Übermüdung kam ihr Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Hinter dem Ford fuhr noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer in einem VW-Passat. Dieser konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Ford auf. Die Fahrerin des Golfs und die des Fords erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Zuvor soll es bereits es auf der gleichen Strecke zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu wenden.

Osterburken: Sekundenschlaf am Steuer

Vergangenen Freitagnachmittag kam es in Osterburken, in der Industriestraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 62-Jähriger hatte offensichtlich einen Sekundenschlaf, sein Auto kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden von insgesamt weit über 10.000 Euro.

Haßmersheim: Zündler unterwegs

Unbekannte Täter hatten am Samstagnacht offensichtlich nichts Besseres zu tun, als den Inhalt eines Papiercontainers auf dem Pausenhof der Friedrich-Heuss-Schule in Haßmersheim auszuleeren und anschließend anzuzünden. Die Feuerwehr musste mit zwei Einsatzfahrzeugen und 12 Mann ausrücken und den Brand löschen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mosbach 06261 8090 zu wenden.

Obrigheim: Einbruch in Motorsportclub

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom Sonntag den 1. Dezember bis Samstag den 7. Dezember in das Vereinsheim des Motor-Sport-Clubs MSC Asbach e.V. in Obrigheim ein. Hier entwendeten die Diebe Gegenstände im Wert von über 300 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es keine.

Osterburken: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntag kam es um 11 Uhr bei der Einmündung zur B 292 bei Osterburken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 82-jährige bog mit ihrem PKW auf die B 292 ein und übersah offensichtlich den VW Passat einer auf der B 292 heranfahrenden 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurden beide Beteiligte verletzt und mussten mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden an den PKWs beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Adelsheim: Hausfriedensbruch, Gewahrsam, Gefängnis

Einen sehr teuren Alkoholrausch hatte ein Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Mann fiel durch mehrere begangene Hausfriedensbrüche der Polizei auf. Während der Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Mann mehr als zwei Promille intus hatte. Er wurde zum Ausschlafen seines Rausches in eine Zelle des Polizeireviers Buchen verbracht. Hier war seine Reise jedoch nicht zu Ende. Aufgrund eines offenen Haftbefehls wurde der Mann nach seiner Ausnüchterung in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Walldürn: Verkehrsunfall - Führerscheinentzug

Letzten Freitagmittag kam es in Walldürn in der Ringstraße zu einem Auffahrunfall durch einen 28-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei Alkoholgeruch beim 28-Jährigen festgestellt werden. Das Ergebnis: 2,46 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie eine Sicherstellung des Führerscheins. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1012

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell