Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr, einen geparkten Pkw an der Friedrich-Ebert-Straße. Der schwarze Skoda wurde an der linken Fahrzeugseite, auf einem Supermarkt-Parkplatz, beschädigt. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Firmenauto einer 71-Jährigen aus Dorsten. Der schwarze Volvo war in der Lieferanteneinfahrt des Sixtuskrankenhauses an der Gartenstraße geparkt. An der Fahrzeugfront entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

