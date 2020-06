Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen, Räuberischer Diebstahl, Verkehrsunfälle, Einbrecher festgenommen

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Am Sonntag gegen 03:55 Uhr ist es in der Richard-Burkhardt-Straße in der Tiefgarage Allee zu mehreren Sachbeschädigungen an dort geparkten Pkw gekommen. Ein unter Alkohol- und möglicherweise auch Betäubungsmitteleinfluss stehender 24 -jähriger Mann trat hier gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und schlug zusätzlich mit Wackersteinen auf diese ein. Einen in der Tiefgarage installierten Feuerlöscher warf er umher, sodass Löschmittel austrat und die Garage verunreinigte. Nach Verlassen der Tiefgarage schlug er mit einem Stein noch eine Glasscheibe an einem Gebäude in der Richard-Burckhardt-Straße ein. Er konnte wenig später unweit des Tatortes festgestellt und kontrolliert werden. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 2.500 Euro.

Esslingen (ES): Räuberischer Diebstahl

Am Samstag um 14.40 Uhr ist der Polizei von mehreren Personen zunächst eine Schlägerei im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Vor Ort wurde dann jedoch ermittelt, dass zunächst ein 13 - Jähriger nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl von einem Sicherheitsmitarbeiter im Eingangsbereich festgehalten wurde. Dies missfiel dem hinzukommenden 15- jährigen Bruder des Ladendiebes und dieser schlug dem Sicherheitsmitarbeiter daraufhin mit der Faust ins Gesicht. In der Folge kam es zu einer Rangelei, bei welcher sowohl der 15 - wie auch der 13 -Jährige auf den Sicherheitsmitarbeiter einschlugen. Nachdem Zeugen dazwischen gegangen waren, flüchteten die beiden Täter. Sie konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Bereich des Bahnhofes angetroffen und zum Polizeirevier Esslingen verbracht werden. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen konnte eine Erziehungsberechtigte erreicht und unterrichtet werden.

Esslingen (ES): Sachbeschädigungen an Pkw

Ein 21 -jähriger Mann hat am Samstag gegen 23.30 Uhr insgesamt drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwei der Pkw waren in der Liebigstraße geparkt, an diesen wurde jeweils der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgeschlagen. Einen in der Eisenbahnstraße geparkten Pkw Audi traktierte der Täter mit einem Holzbrett, wonach an diesem mehrere Scheiben beschädigt waren. Anschließend flüchtete der 21 -Jährige auf seinem Fahrrad, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung im Bereich der Hauptstraße / Wilhelmstraße angetroffen werden. Da er androhte, weitere Straftaten zu begehen, wurde er für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. An den beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Wernau (ES): Rotlicht missachtet

Am Samstag kurz vor 15.00 Uhr ist es in Wernau zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro entstanden ist. Der 43 -jährige Fahrer eines Pkw Peugeot 508 bog von der Adlerstraße kommend nach rechts in die Kirchheimer Straße ab, wobei die Lichtzeichenanlage für ihn den Grünpfeil gezeigt haben soll. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem von links auf der Kirchheimer Straße herankommenden Pkw Mercedes Benz eines 45 -Jährigen, für welchen die Lichtzeichenanlage nach Aussage einer Zeugin Rotlicht zeigte. Der 43 -jährige Peugeot-Fahrer sowie sein mitfahrender 15 -jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen.

Dußlingen (TÜ): Nach Unfall leicht verletzt

Am Samstagnachmittag ist es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 58 -jährige Frau wollte gegen 12.30 Uhr mit ihrem Pkw Audi rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Hierbei übersah sie einen 59 -jährigen Fiat-Fahrer, der die Bahnhofstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Aufprall verletzte sich der 59 -Jährige leicht und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Einbrecher festgenommen

In der Nacht auf Sonntag ist es zu einem Einbruch in ein Sportartikelgeschäft in der Friedrichstraße gekommen. Gegen 01.15 Uhr schlug die im Geschäft installierte Einbruchmeldeanlage Alarm. Das Gebäude wurde sofort von mehreren Streifenwagenbesatzungen umstellt und anschließend durchsucht. Im Gebäude konnte zwischen Kartons verschanzt ein 37 -Jähriger in einem Lagerraum angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der weiteren Nachschau wurde ein aufgedrücktes Bürofenster festgestellt. Vor dem Fenster lag ein bereits zum Abtransport bereitgelegtes Laptop. Am Fenster entstand geringer Sachschaden. Nachdem alle erforderlichen Maßnahmen getroffen waren, wurde der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tübingen (TÜ): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der B27 auf Höhe der Abzweigung zur B28/ Reutlinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 04.00 Uhr kam ein 37 -jähriger Fahrer eines Pkw Alfa Romeo, der in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs war, zunächst nach rechts in den Grünstreifen und prallte gegen die dortige Leitplanke. Im weiteren Verlauf verlor er vollständig die Kontrolle über seinen PKW und geriet nach ca. 40 Metern nach links auf den Fahrbahnteiler aus Beton und nach weiteren 40 Metern zum Unfallendstand auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,6 Promille. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro. Sein 29-jährige Beifahrer blieb nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt.

Winterlingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10.40 Uhr hat der Fahrer eines MAN Kipper Lastkraftwagens die Vorfahrt eines Pkw Toyota Auris missachtet und hierbei einen Verkehrsunfall verursacht. Der 64 -jährige Fahrer des Lastkraftwagens befuhr die Lindenstraße und wollte nach links die Sigmaringer Straße abbiegen. Der 83jährige Fahrer des Toyotas befuhr die Römerstraße und in der Folge deren Verlängerung, die Sigmaringer Straße. Der Fahrer des Lastkraftwagens übersah den vorfahrtsberechtigten Toyota und kollidierte mit diesem. Anschließend fuhr der Lastkraftwagen noch gegen den Gartenzaun eines Anwesens in der Sigmaringer Straße. Der Fahrer des Pkw Toyota wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klink verbracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

