Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Pkw in Brand geraten

Badbergen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagmorgen ein VW Golf in Brand. Der Pkw stand auf dem Gelände eines Autohauses an der Badberger Straße, als ein Mitarbeiter gegen 11.15 Uhr eine Rauchentwicklung bemerkte. Er löschte die Flammen, die kurz darauf aus dem Motorraum schlugen, und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Quakenbrück kühlten den Brandherd weiter ab. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

