Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 55-Jährige attackiert und beleidigt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

An der Einmündung Kurt-Schumacher-Damm/Obere Martinistraße wurde am Mittwochnachmittag eine 55 Jahre alte Frau von einem Unbekannten attackiert und beleidigt. Die Frau befand sich gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg, als plötzlich ein ca. 45-Jähriger auf sie zukam, sich vor ihr aufbaute und sie beleidigte. Im Weiteren versuchte der Mann die Dame zu schlagen und zu treten. Er stieß ihr gegen die Brust, sodass sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Verletzt wurde die 55-Jährige jedoch nicht. Schließlich entfernte sich der Mann in Richtung stadteinwärts. Der Unbekannte wurde als ca. 1,87 bis 1,90m groß und schlank beschrieben. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, blonde, halblange Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einer Art Regenweste (gelb). Das Geschehen könnte eine Radfahrerin beobachtet haben, die an den beiden Personen vorbeifuhr. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten diese Frau, und weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

