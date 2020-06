Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Diebstahl im Aldi- Zeugen gesucht

Bohmte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Dienstagabend im Aldi Markt an der Osnabrücker Straße ereignete. Dort befüllten drei Männer und eine Frau gegen 18 Uhr einen Einkaufswagen mit hochwertigen Süßigkeiten, lenkten an der Kasse das Person ab und verließen mit dem Diebesgut das Gebäude. Als sie dabei doch noch entdeckt wurden, beschimpfte das Quartett die Angestellten und flüchtete schließlich in einem weißen VW Bulli mit vermutlich Heidelberger Kennzeichen (HD-XXXXX). Die Bohmter Ermittler bitten um Hinweise zu dem Diebstahl. Insbesondere der Zeuge, der den Hinweis auf den weißen VW Bulli gab wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

