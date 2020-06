Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Unfall auf Parkplatz - Fahrerin eines hellgrünen Pkw gesucht

Dissen (ots)

Auf dem Parkplatz am Markplatz stießen am Donnerstagmorgen (10.20 Uhr) ein hellgrüner Pkw und ein grauer Ford Mondeo zusammen. Der 61-jährige Ford-Fahrer und die Fahrerin des hellgrünen Wagens stiegen anschließend aus und entdeckten zunächst keine Schäden an den Autos, woraufhin die Beteiligten keine Personalien austauschten. Später musste der 61-Jährige jedoch feststellen, dass an seinem Wagen ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist. Die Unbekannte hatte kurze, braune Haare, war ca. 55 bis 60 Jahre alt und etwa 1,75m groß. Bei dem Auto handelte es sich um ein kleineres Fahrzeug mit Anhängerkupplung. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, und insbesondere die unbekannte Frau, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell