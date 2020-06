Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Radfahrer bei Unfall verletzt

Bad Iburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend auf der Lienener Straße ereignete. Auf dem Radweg kurz hinter der Einmündung zur Straße an der Landwehr wurde gegen 19.20 Uhr ein verletzter Radfahrer aufgefunden. Der 24-jährige Mann war offenbar aus noch unbekannter Ursache gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den stark alkoholisierten Westfalen ins Krankenhaus. Die genauen Umstände, die zum Sturz führten, sind noch unklar. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell