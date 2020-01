Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - versuchter Einbruch in Spielhalle - Nebelanlage ausgelöst

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19.01.2020) entfernten unbekannte Täter zunächst zwei Bewegungsmelder im Bereich der Hintertür einer Spielhalle An der Bumannsburg. Anschließend hebelten sie die Tür auf und lösten dabei gegen 3.30 Uhr eine Nebelanlage in der Spielhalle aus. Nach ersten Feststellungen wurde das Gebäude von den Tätern nicht betreten und es wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

