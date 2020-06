Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand im Stadtteil Hafen

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmittag (13.35 Uhr) ein Holzstapel, der neben einem gemauerten Schuppen gelagert war, in Brand. Als die Polizei und die Feuerwehr auf dem Gelände an der Bramscher Straße Ecke Mühleneschweg eintrafen, stand der Schuppen im Vollbrand und die Flammen drohten auf eine Garage überzugreifen. Die knapp 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr verhinderten das Übergreifen und löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Mühleneschweg bis ca. 14.45 Uhr gesperrt. Die Osnabrücker Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell