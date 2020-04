Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am späten Sonntagnachmittag gegen 17.35 Uhr durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster einer Erdgeschoss-Wohnung in der Uhlandstraße in der Karlsruher Weststadt ein, obwohl sich die Wohnungsinhaber zu diesem Zeitpunkt zu Hause befanden. Diese konnten durch ein Fenster eine männliche Person beobachten, der auffällig langsam an ihrem Gebäude vorbeilief und in die Fenster schaute. Kurze Zeit später hörten sie aus einem Zimmer ein Geräusch, weshalb sie nachschauten, jedoch nichts feststellen konnten. Erst später bemerkten sie, dass aus diesem Zimmer drei Armbanduhren entwendet wurden. Die Zeugin konnte den Mann wie folgt beschreiben: 35 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß mit braunen kurzen Haaren. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine dunkle Hose. Der entstandene Schaden konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

