Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Versuchter Einbruch in Weingeschäft

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag vergeblich versucht, in ein Weingeschäft in Ettlingen einzubrechen. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zunächst Zutritt zu dem in der Pforzheimer Straße gelegenen Anwesen. Im Hof versuchten sie dann mit brachialer Gewalt einen Seiteneingang aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht gelang, versuchten sie es an einem Fenster, das den Aufbruchsversuchen aber ebenfalls standhielt. Anschließend ließen die Täter offenbar von ihrem Vorhaben ab flüchteten, wobei sie ihr Hebelwerkzeug am Tatort zurückließen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell